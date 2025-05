Ache reagiert auf Wechselgerüchte

In welchem Trikot Ragnar Ache in der nächsten Spielzeit aufläuft, steht noch in den Sternen. Auch dem ‚kicker‘ wollte der Mittelstürmer des 1. FC Kaiserslautern noch keine Tendenz mitteilen. „Es ist alles möglich, alles offen. Ich habe hier einen Vertrag bis 2026, wir werden am Ende sehen, was passiert“, wird der Torjäger vom Fachmagazin zitiert.

Einige Vereine aus der Bundesliga buhlen um die Gunst von Ache. Auch der 1. FC Köln würde den 26-Jährigen dem Vernehmen nach gerne in den eigenen Reihen wissen. Am Sonntag muss Ache aber zunächst mal gegen die Geißböcke ran. Am letzten Spieltag – für Köln geht es um den Aufstieg, Kaiserslautern hofft noch auf die Relegation – treffen beide Teams im RheinEnergieStadion aufeinander.