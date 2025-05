Wirtz-Poker: Bayer einigt sich mit City

Im Kampf um Florian Wirtz landete der FC Bayern vor knapp zwei Wochen den ersten Wirkungstreffer und verständigte sich nach exklusiven FT-Informationen grundsätzlich auf die wesentlichen Vertragsinhalte. Am Ziel ist der Rekordmeister damit aber noch nicht, spätestens seit dem gestrigen Dienstag ist der Wettlauf wieder offener denn je.

Die Wirtz-Entourage reiste nach Manchester, um – in Abwesenheit von Pep Guardiola – einen möglichen Wechsel auszuloten. Über die Gesprächsinhalte gibt es bislang keinen Kommentar. Dass Wirtz dem FC Bayern signalisiert hat, das vorliegende Angebot annehmen zu wollen, bedeutet aber nicht zwingend, dass er gleiches nicht auch City in Aussicht stellen würde.

Zudem wurde die Meldung, Wirtz habe bereits seine Unterschrift unter zwei Vorverträge an der Säbener Straße gesetzt, von mehreren Seiten dementiert. Sollte sich der Edeltechniker also tatsächlich noch für beide Klubs erwärmen können, wird der Ablösepoker zwischen den Vereinen über einen Wechsel entscheiden. Und dort hat City offenbar drei nicht zu vernachlässigende Asse im Ärmel.

James McAtee

Die Engländer wollen der Werkself einen Wechsel mit eigenem Personal schmackhaft machen. An James McAtee zeigen die Rheinländer seit geraumer Zeit Interesse. Laut Fabrizio Romano könnte der 22-jährige englische Spielgestalter in einen Deal mit eingebunden werden.

Talent-Kooperation

Der Transfer-Insider berichtet aber auch über ein weiteres Asset, mit dem der englische Topklub wuchern kann. Demnach könnte in den Wirtz-Verhandlungen eine langfristige Partnerschaft bei Talenten diskutiert werden. Dass City über einen schier unerschöpflichen Pool an Toptalenten verfügt, ist bekannt. Einige von ihnen könnten so in den kommenden Jahren den Weg ins Rheinland finden.

Bayer-Veto

Scheinbar ist sich selbst das Wirtz-Lager uneins, was der beste nächste Schritt ist. Seit geraumer Zeit ist verbrieft, dass Vater Hans einen Wechsel nach München favorisiert, wohingegen sich Mutter Karin nach Informationen von ‚Daily Mail‘-Journalist und City-Insider Jack Gaughan eher für ein weiteres Jahr bei Bayer Leverkusen ausspricht.

Entsprechend rechnet sich auch die Werkself noch Chancen aus. Wenn es aber zu einem Wechsel kommt, würde Bayer den Ausnahmekönner nach ‚Sky‘-Informationen lieber ins Ausland schicken, um nicht weiter die Bayern zu stärken. Ein Wechsel nach Manchester liegt vielmehr im Interesse des letztjährigen Double-Siegers. Dafür würde man den Goldesel dem Vernehmen nach sogar günstiger abgeben.

Update (9:19 Uhr): Es ist weiter offen, ob sich Wirtz auch einen Wechsel nach Manchester vorstellen kann. Die Klubs sind hingegen bereits einen Schritt weiter. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, soll es bereits eine mündliche Einigung über die Wechselbedingungen geben.