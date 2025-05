Verzweiflungstat: City gibt Angebot für Wirtz ab

Ob bei Florian Wirtz die Messe vielleicht doch noch nicht gelesen ist? Eigentlich deutete die Berichterstattung der vergangenen Tage deutlich in eine Richtung. Der FC Bayern will Florian Wirtz und Florian Wirtz will zum FC Bayern. Zwischen den beiden Parteien herrscht demzufolge Einigkeit, einzig zwischen Bayer Leverkusen und dem Rekordmeister muss noch eine Lösung bezüglich der Ablöse gefunden werden.

Laut der ‚Sport Bild‘ findet sich Manchester City damit aber nicht ab. Um den Deal zu kapern, sollen die Skyblues ein erstes offizielles Transferangebot an Bayer gesendet haben. Damit wollen die Verantwortlichen des englischen Topklubs Druck ausüben und Wirtz nochmal zum Nachdenken bewegen. Die neuen Bemühungen des Premier League-Vertreters zielen dem Bericht zufolge darauf ab, den 22-Jährigen doch noch als Nachfolger von Kevin De Bruyne (33) zu verpflichten.

Weder die Höhe des Angebots noch die Reaktion der Leverkusener und der Spielerseite werden thematisiert. Es bleibt abzuwarten, ob Citys Aktion tatsächlich Aussicht auf Erfolg hat oder am Ende nur eine Verzweiflungstat bleibt. Wirtschaftlich dürfte der Klub von Trainer Pep Guardiola aber alle Mittel zur Verfügung haben, um den Bayern noch gefährlich zu werden. Dafür müsste Wirtz seine Bayern-Zusage aber widerrufen.

Update (18:51 Uhr): Nach Informationen des ‚kicker‘ führt auch das Wirtz-Lager Gespräche mit City. Ist die Bayern-Entscheidung am Ende doch noch nicht gefallen?