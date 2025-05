Bayer 04: Planänderung mit Oermann

Bayer Leverkusen muss für Tim Oermann (21) womöglich doch keine Ablöse auf den Tisch legen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der Defensivspieler mit der Werkself final auf eine Zusammenarbeit ab 2026 verständigt. Weil Oermanns Kontrakt beim VfL Bochum im kommenden Jahr ausläuft, könnte der Vizemeister also prinzipiell ablösefrei zuschlagen.

Allerdings würde Bayer den U21-Nationalspieler gerne zu Spielzeit in der ersten Liga verhelfen – in Bochum würde Oermann kommendes Jahr in Liga zwei an den Start gehen. Deshalb wollen sich die Klubs laut dem Boulevardblatt nochmal zusammensetzen, um den Deal doch schon im Sommer gegen eine niedrige Entschädigung über die Bühne zu bringen. Als Leihklub würde dann unter anderem der 1. FC Köln bereitstehen.