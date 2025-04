Köln hat drei Verstärkungen im Visier

Der 1. FC Köln kann mit einem Sieg gegen Jahn Regensburg am Samstag (20:30 Uhr) den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga klarmachen und arbeitet im Hintergrund bereits an einem schlagkräftigen Kader für die neue Saison. Laut der ‚Sport Bild‘ hat der FC einige hochkarätige Neuzugänge im Visier. Dem Bericht zufolge strebt man eine Leihe von Tim Oermann (21) an, der im Sommer aller Voraussicht nach vom VfL Bochum zu Bayer Leverkusen wechselt und im Anschluss zunächst andernorts Spielpraxis sammeln soll.

Für das zentrale Mittelfeld steht dessen aktueller Teamkollege Tom Krauß auf der Liste der Kölner. Der 23-Jährige ist von Mainz 05 an Bochum verliehen, möchte aber erstklassig bleiben. Bei den Rheinhessen steht der ehemalige U21-Nationalspieler noch bis 2027 unter Vertrag. Auch hier ist laut der ‚Sport Bild‘ eine Leihe oder aber ein Kauf denkbar. Ganz oben auf der Liste des designierten Aufsteigers steht eine Verstärkung im Angriff. Ziel der Begierde ist Zweitliga-Knipser Ragnar Ache (26) vom 1. FC Kaiserslautern. Der physisch starke und kopfballgefährliche Stürmer hat zwar am Betzenberg noch einen Kontrakt bis 2026, kann aber für die festgeschriebene Ablösesumme von viereinhalb Millionen Euro gehen. Insgesamt stehen Köln im Sommer zwölf Millionen Euro für Einkäufe zur Verfügung. Weitere offene Planstellen sind ein neuer Ersatzkeeper sowie ein Außenverteidiger und ein Flügelspieler.