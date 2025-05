Havertz-Rückkehr rückt näher

Das Leiden von Kai Havertz könnte ein zeitnahes Ende finden. Wie der FC Arsenal in den sozialen Medien verkündet, nahm der Offensivspieler am heutigen Mittwoch wieder am Mannschaftstraining teil. Ob er bei den Gunners diese Saison noch zum Einsatz kommen wird, steht in den Sternen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche Nationalspieler hatte sich im Februar eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen und musste sich einer Operation unterziehen. Für das DFB-Team könnte Havertz für das Nations League-Halbfinale am 4. Juni gegen Portugal somit wieder eine Option sein.