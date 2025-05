Düsseldorf: Kastenmeier im Sommer weg?

Florian Kastenmeier will über kurz oder lang unbedingt in die Bundesliga. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt er zu einem möglichen Wechsel: „Darüber mache ich mir momentan keinen Kopf. Ich fühle mich in Düsseldorf wohl. Wir beenden jetzt erst mal die Saison. Ob am Sonntag oder nach der Relegation. Anschließen haben wir vier, fünf Wochen frei.“ Der 27-Jährige besitzt in seinem bis 2026 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro.

„Ich bereite mich ganz normal auf den Trainingsauftakt bei Fortuna vor und freue mich auf die neue Saison. Alles andere wird man sehen. Ich habe gerade keine Absichten, mir anderweitige Gedanken zu machen“, so Kastenmeier weiter. Aktuell versucht er alles, um am Sonntag (15:30 Uhr) beim 1. FC Magdeburg mit einem Sieg mit seiner Fortuna doch noch die Relegation zu erreichen. Dafür müssten der SC Paderborn und die SV Elversberg patzen.