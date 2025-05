Di María verlässt Benfica

Altstar Ángel Di María kehrt Benfica Lissabon im Sommer den Rücken. Wie die portugiesische Tageszeitung ‚Record‘ berichtet, hat der 37-Jährige den Verantwortlichen bereits mitgeteilt, dass er sich gegen eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags entschieden hat. Der Flügelspieler verlässt den portugiesischen Topklub demnach noch vor der Klub-WM, die am 14. Juni losgeht.

Di María war 2023 ablösefrei von Juventus Turin zu Benfica zurückgekehrt. Zuletzt hatte der Argentinier immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen. Trotzdessen unterstrich er weiterhin seine Klasse und Bedeutung für die Adler. In der laufenden Saison gelangen dem Linksfuß in wettbewerbsübergreifend 38 Spielen 15 Tore und neun Assists. Di María feiert seinen Abschied beim portugiesischen Pokalfinale am 25. Mai (18:15 Uhr) gegen Sporting Lissabon.