Zur Not ablösefrei: Bayerns klare Kante bei Upamecano

Noch zu Beginn dieser Woche hatte der ‚kicker‘ berichtet, dass ein Transfer von Dayot Upamecano zu Paris St. Germain noch in diesem Sommer „nicht gänzlich ausgeschlossen werden“ könne. Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato gab es jedoch entgegen dem Bericht keinerlei Austausch zwischen dem Spieler und dem französischen Meister.

Entsprechend folgt beim Fachblatt nun die Kehrtwende: Der ‚kicker‘ berichtet, dass Upamecano in diesem Sommer „keinesfalls“ abgegeben werden soll. Mehr noch: Sollten die zuletzt etwas ins Stocken geratenen Gespräche über eine Ausweitung des Arbeitspapiers ohne Ergebnis enden, sieht der Plan des FC Bayern vor, mit dem 26-Jährigen ins letzte Vertragsjahr zu gehen und damit das Risiko in Kauf zu nehmen, ihn 2026 ablösefrei ziehen zu lassen.

Folglich wird der Franzose voraussichtlich schon bei der Klub-WM, spätestens aber in der kommenden Saison, im Abwehrzentrum an der Seite von Jonathan Tah (29) agieren, der kurz vor der Unterschrift an der Säbener Straße steht. Dem Bericht zufolge wird dadurch ein Verkauf von Min-jae Kim (28) immer wahrscheinlicher, allen voran, sollte die Genesung von Hiroki Ito (26) wie geplant voranschreiten.