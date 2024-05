Elversberg-Duo vor dem Sprung in die Bundesliga

Die SV Elversberg muss diesen Sommer voraussichtlich zwei Leistungsträger ziehen lassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Sechser Robin Fellhauer den Zweitligisten definitiv verlassen und seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. Den 26-Jährigen zieht es dem Bezahlsender zufolge in die Bundesliga. Der Abräumer habe deswegen bereits Topklubs aus der zweiten Liga eine Absage erteilt.

Weniger konkret ist bisher noch der Abgang von Flügelspieler Jannik Rochelt. Laut ‚Sky‘ verfügt der 25-Jährige jedoch in seinem bis 2026 gültigen Vertrag über eine Ausstiegsklausel über 1,5 Millionen Euro. Am Rechtsfuß, der in 32 Ligaspielen zwölf Torbeteiligungen sammelte, bekunden ‚Sky‘ zufolge Klubs aus Belgien und Deutschland Interesse. Darüber hinaus hat auch der polnische Erstligist Legia Warschau die Fühler ausgestreckt.