Kurz vor Saisonstart: Köln plant weitere Abgänge

Der Kader des 1. FC Köln befindet sich eine Woche vor dem Start in die neue Zweitligasaison noch in der Findungsphase. Christian Keller kündigte im Rahmen des Vorbereitungstrainingslagers in Bad Waltersdorf gegenüber Pressevertretern weitere Abgänge in der Profimannschaft an: „Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Nicht jeder junge Spieler ist dabei schon so weit, dass er uns in der zweiten Liga helfen kann, möglichst viele Spiele zu gewinnen. Deshalb wird der ein oder andere seine weitere Entwicklung zunächst in der U21 finden, um Spielzeiten zu erhalten. Es wird auch ein, zwei Spieler geben, bei denen wir über ein Leihkonstrukt nachdenken.“

Dem vereinsnahen ‚Geissblog‘ zufolge dürfte es sich bei den beiden Kandidaten um Stürmer Maximilian Schmid (21) und Mittelfeldspieler Jacob Christensen (23) handeln. Gegenwärtig trainieren zudem die U21-Spieler Jaka Cuber Potocnik (19), Meiko Wäschenbach (20), Rijad Smajic (20), Elias Bakatukanda (20) und Julian Pauli (19) im Team von Trainer Gerhard Struber mit. Unklar ist weiter die Zukunft des abwanderungswilligen Torhüters Marvin Schwäbe (29). „Marvin trainiert und verhält sich sehr professionell. Wenn er keine für ihn gangbare Wechseloption findet, dann bleibt er bei uns und wir haben einen guten Torwart mehr. Jonas Urbig ist die Nummer eins, wird sich aber nicht in die Hängematte legen. Es gilt immer das Leistungsprinzip“, so Keller.