Lens schnappt sich Sarr

Der RC Lens bessert in der Defensive nach. Innenverteidiger Malang Sarr wechselt vom FC Chelsea in den Norden Frankreichs, das gibt der Siebte der vergangenen Ligue 1-Saison an diesem Freitagvormittag offiziell bekannt. Es handelt sich um einen festen Transfer. Der 25-Jährige unterschreibt für zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison.

Sarr ist im Laufe seiner Karriere schon weit herumgekommen. Seine Profi-Laufbahn startete ehemalige französische U21-Nationalspieler beim OGC Nizza, von dort ging es weiter an die Stamford Bridge. Nach Leihgeschäften mit dem FC Porto und der AS Monaco geben die Blues ihren Abwehrmann nun dauerhaft ab.