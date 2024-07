Doué-Bruder verlässt Rennes

Das Brüderpaar Doué wird künftig nicht mehr gemeinsam auflaufen. Wie Racing Straßburg mitteilt, kommt Guéla Doué mit sofortiger Wirkung vom Ligakonkurrenten Stade Rennes an Bord. Der 21-jährige Rechtsverteidiger erhält einen langfristigen Vertrag bis 2029. Dem Vernhemen nach fließt eine Ablöse in Höhe von sechs Millionen Euro, zwei Millionen können an Boni hinzukommen.

Für Rennes lief Doué in der vergangenen Saison in 30 Pflichtspielen auf. Sein jüngerer Bruder Desiré (19) steht ebenfalls vor einem Wechsel. An ihm sind der FC Bayern und Paris St. Germain interessiert und bereits mit konkreten Angeboten vorstellig geworden.