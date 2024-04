Leipzig arbeitet an Rose-Vertrag

Bei RB Leipzig würde man den Vertrag mit Marco Rose gerne vorzeitig verlängern. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll das aktuell bis 2025 datierte Arbeitspapier des gebürtigen Leipzigers ausgedehnt werden. Bei den Sachsen sei man hochzufrieden mit der Arbeit des aktuellen Cheftrainers.

Seit September 2022 hält Rose in Leipzig das Zepter in der Hand. Seitdem sammelte der 47-Jährige im Schnitt 1,97 Punkte und hat dem Team einen schnellen und attraktiven Spielstil eingeimpft. Weil in dieser Saison voraussichtlich Platz fünf zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, hat man in diesem Punkt trotz des engen Duells mit Borussia Dortmund bereits frühzeitig Planungssicherheit.