FCN: Chatzialexiou stärkt Klose den Rücken

Beim 1. FC Nürnberg will man weiterhin nichts wissen von einer Trainerdiskussion. FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou erläutert gegenüber der ‚Sport Bild‘, alle seien froh, „inhaltlich starke Menschen“ wie Miroslav Klose im Verein zu haben. Laut ihm steht Klose erst am Anfang seiner noch jungen Trainer-Karriere, Chatzialexiou lässt keine Unruhe um den Job des Weltmeisters aufkommen.

„Zur Wahrheit gehört, dass er in der zweiten Liga erst acht Spiele gemacht hat. Er ist ein junger Trainer, hat noch keine 300 Spiele auf dem Buckel. Es ist doch klar, dass man auch mal Fehler macht – und sie auch machen darf. Wir sind froh, dass wir ihn haben“, betont Chatzialexiou. WM-Rekordtorschütze Klose stand schon wenige Wochen nach Zweitliga-Start in der Kritik bei den Fans, nachdem man aus den ersten sieben Spielen lediglich zwei Siege einfahren konnte. Am vergangenen Wochenende gelang dem Team von Klose der dritte Erfolg. Nach Rückstand im Heimspiel gegen Aufsteiger Preußen Münster (3:2) konnte man das Ruder in der zweiten Halbzeit noch herumreißen. Nach der Länderspielpause steht für Klose und seine Glubberer direkt das Frankenderby in Fürth an.