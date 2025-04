FCN: Erstes Angebot für Daferner

Christoph Daferner will den 1. FC Nürnberg im Sommer dauerhaft verlassen und bei seinem bisherigen Leihverein Dynamo Dresden bleiben. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 27-Jährige: „Ich habe immer klar gesagt, dass mein Wunsch ist, in Dresden zu bleiben. Ich will da auch nicht pokern.“ Dynamo hat dem Bericht zufolge bereits ein erstes Angebot über 500.000 Euro abgegeben, der Club fordert aber eine Million.

Unter der Anzeige geht's weiter

Außerdem liegt dem Angreifer, der vor drei Jahren für ebenjene Million den umgekehrten Weg gegangen war, bereits ein unterschriftsreifer Vertrag vor. „Es finden ständig Gespräche zwischen den Vereinen statt, leider habe ich nicht viel Einfluss darauf, außer zu äußern, was ich will“, so Daferner. Und der Wille des Torjägers, der 18 Treffer in der 3. Liga erzielen konnte und mit den Sachsen vor dem Aufstieg steht, ist klar: Er will bei Dynamo bleiben.