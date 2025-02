Medien: Nkunku-Entscheidung gefallen

Mit Christopher Nkunku (27) selbst soll sich der FC Bayern schon Mitte Januar über einen Wechsel einig gewesen sein. Ein Transfer scheiterte an der hohen Forderung des FC Chelsea, 77 Millionen Euro wollten die Blues sehen.

Die Optionen, Nkunku per Leihe abzugeben oder in einen Deal mit Mathys Tel (19) zu integrieren, konkretisierten sich nicht. Auch die Spur zu Manchester United wurde bislang nicht so richtig heiß. Und dabei wird es offenbar bleiben.

Wie ‚Sky Sports‘ und ‚The Athletic‘ vermelden, wird Nkunku an der Stamford Bridge überwintern und am Deadline Day nicht mehr wechseln. Es gebe derzeit keinerlei Anzeichen für einen Last-Minute-Deal. Das kann sich in den letzten Stunden des Transferfensters zwar noch ändern, aktuell sei das aber extrem unwahrscheinlich.

Am Abend ist West Ham United bei Chelsea zu Gast, womöglich läuft dann auch Nkunku auf. In 29 Pflichtspielen der laufenden Saison kommt der französische Offensivmann auf 17 Scorerpunkte (13 Tore, vier Assists), meist als Joker. 2023 war Nkunku für 60 Millionen Euro von RB Leipzig nach London gewechselt.