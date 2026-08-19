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Teurer Mora-Transfer besiegelt

von Tom Steinmetzler
1 min.
Rodrigo Mora wird gefeiert @Maxppp

Die AS Rom verpflichtet das portugiesische Wunderkind Rodrigo Mora (19) vom FC Porto. Laut Angaben der Portugiesen haben die Römer 50 Prozent der Transferrechte am offensiven Mittelfeldspieler für 25 Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni erworben. Die restlichen 50 Prozent kann die Roma für weitere 25 Millionen kaufen.

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Mora durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FC Porto und debütierte bereits mit 17 Jahren in der Europa League. Schon in seiner ersten Saison erzielte er zehn Tore in der portugiesischen Liga. Jetzt sucht das Porto-Eigengewächs eine neue Herausforderung in Italien.

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