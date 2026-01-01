Köln einig mit gesuchtem Abwehrspieler

Der 1. FC Köln schreitet auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger voran. Mit einem namentlich nicht genannten Kandidaten ist sich der Erstligist nach Informationen des ‚Express‘ bereits einig. Nun gelte es allerdings noch, eine Übereinkunft mit dem abgebenden Klub zu erzielen.

Keine Option mehr für den Januar sei hingegen Raphael Obermair (29) vom SC Paderborn. Dem defensiven Außenbahnspieler habe man mitgeteilt, dass man vorerst andere Baustellen im Kader beheben muss. Im Sommer, wenn der Vertrag endet, könnte Obermair dann aber ablösefrei kommen.