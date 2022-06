Medizincheck: Janssen vor Antwerpen-Wechsel

Vincent Janssen wird aller Voraussicht nach der erste Transfer von Marc Overmars als Sportdirektor von Royal Antwerpen. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, wird der niederländische Nationalspieler heute zum Medizincheck und zur Klärung der formellen Details in Belgien erwartet.

Der 28-Jährige lief in den vergangenen drei Jahre in der mexikanischen Liga für CF Monterrey auf. Um weiterhin gute Chancen auf eine Nominierung für die WM in Katar zu haben, will der Torjäger mit seinem Wechsel nach Antwerpen nun sicherstellen, im Fokus der Nationalmannschaft zu bleiben.