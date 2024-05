Amoura-Poker: Bundesliga-Konkurrenz für die Eintracht

Eintracht Frankfurt ist allem Anschein nach nicht der einzige Verein aus der Bundesliga, der ein Auge auf Mohammed Amoura geworfen hat. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge weckt der Angreifer in Diensten des belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise auch das Interesse des VfL Wolfsburg.

Bei den Wölfen könnte Toptorjäger Jonas Wind (25) in diesem Sommer den Abflug machen. Im Gespräch ist ein Wechsel in die Premier League, als Ablöse eine Summe in Höhe von mindestens 20 Millionen Euro. Passenderweise entspräche dieser Betrag in etwa auch dem kolportierten Preisschild von Amoura. 17 Tore in 23 Ligaspielen für Union sorgen für einen stattlichen Marktwert.

Wettbewerbsübergreifend kommt der 1,70-Mann aus Algerien auf 23 Treffer und sieben Vorlagen in 44 Einsätzen. Ein wuseliger, abschlussstarker Angreifer, der die Offensive beleben würde – ganz gleich, ob beim VfL oder bei der SGE. Die Hessen könnten nach der Saison Omar Marmoush (25) veräußern und brauchen dann ebenfalls Ersatz. Für den Ägypter wiederum sind rund 50 Millionen Euro im Gespräch.

Starke PL-Konkurrenz

Es muss sich also sowohl in Wolfsburg als auch in Frankfurt noch ein bisschen was tun, bevor hier oder dort die Personalie Amoura Fahrt aufnimmt. Dass der 24-Jährige am Ende wirklich in der Bundesliga landet, ist nicht gesagt, schließlich weckt er auch in England Begehrlichkeiten. Großkaliber wie der FC Liverpool und Tottenham Hotspur sollen Amoura auf der Spur sein.