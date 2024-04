Havertz lockt Bayern-Star | Traditionsklub will Xavi

Havertz baggert

Kai Havertz scheint beim FC Arsenal sein Glück gefunden zu haben. Ab der nächsten Saison würde der 24-Jährige wohl gerne gemeinsam mit einem Kollegen aus der Nationalmannschaft für die Gunners auflaufen. ‚FootballTransfers.com‘ berichtet, dass Havertz die zurückliegende Länderspielpause genutzt hat, um mit Joshua Kimmich über einen möglichen Wechsel zum FC Arsenal zu sprechen.

„Arsenal macht Kimmich zu einem der großen Transferziele“, so lautet die Schlagzeile. Bis auf Weiteres müssen die Londoner sich aber in Geduld üben, Kimmichs Zukunft wird sich wohl erst im Sommer klären. Der Vertrag läuft 2025 aus, es heißt also: Verlängern oder verkaufen. Geht die Tür auf, will Arsenal zuschlagen. Havertz gefällt das.

Xavi heiß begehrt

Schon im Januar hatte Xavi seinen Abschied vom FC Barcelona zum Saisonende angekündigt. Bei den Blaugrana ist man aber dermaßen zufrieden mit der jüngsten Entwicklung, dass Präsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco weiterhin auf einen Sinneswandel hoffen. Xavi soll bleiben und das nötige Spielermaterial bekommen, um Barça sukzessive wieder an die internationale Spitze zu führen. Sogar Erling Haaland steht für 2025 auf dem Wunschzettel.

Bislang will Xavi von einer Fortsetzung seiner Tätigkeit in Barcelona aber wenig wissen. Und andere Klubs lauern, so führt eine neue Spur beispielsweise in die Eredivisie. „Ajax will Xavi“, titelt heute die katalanische Zeitung ‚Sport‘. Der Traditionsklub soll sich bereits erkundigt haben, ob Xavi im Sommer zu haben ist. Die erfolgreiche Arbeit des 44-Jährigen mit jungen Spielern hat bleibenden Eindruck hinterlassen in Amsterdam.