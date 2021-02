Tuchel: Noch keine Entscheidung bei Pulisic

Thomas Tuchel möchte, dass Christian Pulisic dem FC Chelsea auch über den Sommer hinaus erhalten bleibt. Der 22-Jährige solle trotz seiner momentanen Einsatzzeiten „positiv bleiben“, erklärte der Cheftrainer in einer Medienrunde. Einen Abgang konnte Tuchel jedoch nicht ausschließen. Es seien noch „keine Entscheidungen“ darüber getroffen worden, was in der kommenden Sommer-Transferperiode passiert, so der 47-Jährige.

Seitdem Tuchel für Frank Lampard auf der Trainerbank Platz genommen hat, schaffte Pulisic es noch nicht einmal in die Startelf der Blues. Zuletzt kam der Flügelspieler zweimal überhaupt nicht zum Einsatz, was laut Tuchel jedoch auch daran liege, dass sich der US-Amerikaner mit vielen kleineren Blessuren rumplagen müsse.