Zweikampf: Bayern-Spur zu Estêvão immer heißer

Im Kampf um die großen Talente Südamerikas hat der FC Bayern in den vergangenen Jahren anderen europäischen Topklubs den Vortritt gelassen. Jetzt allerdings scheinen die Münchner mal wieder eine heiße Fährte nach Brasilien aufgenommen zu haben. Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, kurz: Estêvão oder auch Messinho, macht an der Säbener Straße offenbar ordentlich Eindruck.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am vergangenen Wochenende wurde das 17-jährige Offensivtalent erstmals bei den Bayern gehandelt. Die Journalisten Ben Jacobs und Eduardo Burgos haben weiter recherchiert und neue Details zum Poker in Erfahrung gebracht. Ihren Informationen zufolge ist der deutsche Rekordmeister im Poker um Estêvão zusammen mit dem FC Chelsea in der Favoritenrolle.

Lese-Tipp

Überraschende Tuchel-Entscheidung

Wer kommt ins CL-Finale? FC Bayern Real Madrid Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Entsprechend sei aus dem Spielerumfeld zu vernehmen, dass ein Transfer in die Bundesliga oder in die Premier League derzeit am wahrscheinlichsten ist. Schlechte Karten haben demnach die zuletzt gehandelten La Liga-Riesen FC Barcelona und Real Madrid, ebenso wie Paris St. Germain. Vieles deutet auf einen Zweikampf zwischen Bayern und den Blues hin.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern-Angebot erwartet

Die Modalitäten haben es in sich, wobei die Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro eher als Richtwert für die Ablöseverhandlungen dient. Laut Jacobs und Burgos stellt sich Estêvãos Verein Palmeiras eine Sockelablöse von 40 Millionen Euro vor, die sich mit Boni im besten Fall auf über 70 Millionen Euro summiert. Chelsea soll bereits deren 30 Millionen plus Zuschläge geboten haben. Bayern müsse noch mit einem Angebot nachziehen und wird das, so die Erwartung des Journalisten-Duos, wohl auch noch tun.

In der laufenden Saison hat Estêvão erste Duftmarken im brasilianischen Herrenfußball hinterlassen. In 14 Spielen für die Profis von Palmeiras traf der Teenager bei überwiegend kurzen Einsatzzeiten immerhin schon dreimal und gab eine Vorlage. Sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig, erfüllen wird er diesen wohl nicht.