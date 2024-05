Private Vereinbarung: So teuer wäre Lukaku

Zwischen dem FC Chelsea und Romelu Lukaku besteht wohl eine private Vereinbarung über den künftigen Verkaufspreis des Torjägers. Laut Fabrizio Romano darf der Belgier die Blues im Sommer für eine Ablöse von 43 Millionen Euro endgültig verlassen. In der laufenden Spielzeit stürmt Lukaku per Leihe für die AS Rom.

Der genannte Preis ist allerdings nicht per Kaufoption im Leihvertrag oder als Ausstiegsklausel im Vertrag mit den Londonern verankert, sondern ist Teil einer Absprache zwischen den Beratern des 30-Jährigen und den Verantwortlichen von Chelsea. Deshalb gilt die Summe nicht nur für einen möglichen Wechsel zu Lukakus derzeitigem Klub, sondern auch für jeden anderen Interessenten. Für die Roma soll der Betrag ohnehin nicht zu stemmen sein.