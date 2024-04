Bericht: Roma trifft Lukaku-Entscheidung

Romelu Lukaku wird seine Zelte bei der AS Rom im Anschluss an die Saison aller Voraussicht nach wieder abbrechen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ ist eine feste Verpflichtung des bulligen Mittelstürmers für den Serie A-Vertreter nicht zu stemmen. Die vom FC Chelsea geforderten 43 Millionen Euro können die Giallorossi nicht bewerkstelligen.

Gerne hätten die Römer mit Lukaku auch über den Sommer hinaus zusammengearbeitet. Schließlich knüpft der 30-jährige Belgier in der laufenden Saison wieder an Leistungen vergangener Tage an: In 41 Einsätzen schoss er 18 Tore und legte vier weitere auf. Bei Chelsea hat Lukaku derweil auch keine Zukunft. Die Londoner wollen den 114-fachen Nationalspieler unbedingt zu Geld machen.