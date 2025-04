„Im Sommer einiges vor“: Eberl spricht über Wirtz & Kleindienst

In der entscheidenden Phase des Meisterschaftskampfs wird Florian Wirtz (21) wieder mit von der Partie sein. Dann gilt es, den FC Bayern doch noch auszubremsen. Das wird angesichts von sechs Punkten Rückstand kein leichtes Unterfangen. Die Münchner ihrerseits müssen länger auf Jamal Musiala (22) verzichten. Schwierige Wochen also für die beiden deutschen Ausnahmespieler, die nach Wunsch der Bayern künftig im selben Vereinstrikot auflaufen sollen.

Daraus macht man an der Säbener Straße prinzipiell keinen Hehl, heute allerdings wollte sich Max Eberl keine Kampfansage entlocken lassen. „„Die Frage ist aktuell nicht relevant. Wir haben ein paar Themen, ein paar Gedanken und einen Plan für den Sommer. Wir müssen schauen, dass wir die Dinge auf die Reihe kriegen“, so der Sportvorstand des Rekordmeisters beim heutigen ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘.

Durch die Blume kündigte Eberl dann aber doch einen Vorstoß bei Wirtz an, ohne jedoch durchblicken zu lassen, ob dieser schon im Anschluss an die laufende Spielzeit oder erst 2026 erfolgen wird: „Kalle und Uli wollen immer die besten deutschen Spieler beim FC Bayern haben. Das war schon immer so. Es gibt finanzielle Fragen. Aber die sind für mich aktuell nicht relevant, ich sehe das nicht als Auftrag. Ich habe meine To-do-Liste, die ist zwar voll, aber nicht unerreichbar.“

Backup-Stürmer soll kommen

Definitiv auf dieser Liste steht die Verpflichtung eines neuen Angreifers, der künftig hinter Top-Torjäger Harry Kane (31) auf Einsatzzeiten lauern soll. Lose genannt wurde in den vergangenen Tagen Tim Kleindienst (29) von Borussia Mönchengladbach. Angesprochen auf den deutschen Nationalspieler sagte Eberl:

„Wir haben uns während meiner Zeit in Leipzig intensiv mit Tim Kleindienst beschäftigt. Das heißt aber nicht, dass er auch für Bayern eine Option ist. Es war ein großer Transfer für Gladbach. Natürlich denken wir darüber (einen Backup, Anm. d. Red.) nach. Ein Ersatz für Harry Kane ist kein einfaches Thema. Unser Kader ist etwas groß. Was unsere Planung angeht: Im Sommer haben wir einiges vor.“

Zu den Kandidaten zählen unterschiedlichen Berichten zufolge zudem Nick Woltemade (23/VfB Stuttgart), Jonathan Burkardt (24/FSV Mainz 05), Benjamin Sesko (21/RB Leipzig) und Hugo Ekitiké (22/Eintracht Frankfurt). Wirklich konkret sind die Gerüchte allerdings noch bei keinem der Genannten.