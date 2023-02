Köln: Zwei Verlängerungen in der Tasche

Der 1. FC Köln dürfte zeitnah zwei Verlängerungen vermelden. Wie der Kölner ‚Express‘ berichtet, hat sich der Vertrag von Innenverteidiger Timo Hübers dank einer Einsatzklausel inzwischen automatisch bis 2024 ausgedehnt. Zuvor war das Arbeitspapier bis Ende Juni datiert.

Der entsprechende Passus ist schon länger bekannt, nun scheint der 26-Jährige die nötige Mindestzahl an Spielen erreicht zu haben. Ein Verbleib ist damit jedoch nicht gesichert, soll Hübers Kontrakt doch eine Ausstiegsklausel beinhalten. Aktuell steht die Stammkraft bei 24 Saisoneinsätzen, davon 16 in der Bundesliga, einer im DFB-Pokal und sieben in der UEFA Conference League.

Auch Lemperle bleibt

Ebenfalls fix ist nach Informationen der Regionalzeitung die Verlängerung von Stürmer Tim Lemperle. Der 21-Jährige habe das neue Arbeitspapier sogar schon unterschrieben. Damit einhergehen könnte eine Leihe in der kommenden Spielzeit. Ein solches Modell hatte zuletzt bereits Kölns Geschäftsführer Sport Christian Keller ins Spiel gebracht. Interesse sollen zuletzt die Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und Greuther Fürth sowie Vereine aus Belgien und den Niederlanden gezeigt haben.