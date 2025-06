Bayern verleiht Jensen

Der FC Bayern schickt Jonathan Asp Jensen (19) zwecks Spielpraxis in die Schweiz. Wie der deutsche Rekordmeister offiziell verkündet, wechselt das Offensiv-Talent für ein Jahr auf Leihbasis zum dortigen Erstligisten Grashoppers Zürich. An der Säbener Straße steht der dänische U18-Nationalspieler, der in 36 Einsätzen für die Zweitvertretung 20 Torbeteiligungen sammelte, bis 2028 unter Vertrag.

„Jonny hat vergangene Saison bei unseren Amateuren bewiesen, dass er bereit ist für eine neue Herausforderung. Bei den Grashoppers und in der ersten Schweizer Liga sehen wir für ihn beste Voraussetzungen, seine gute fußballerische Entwicklung weiter voranzutreiben. Wir werden ihn dort sehr genau beobachten und begleiten“, gibt Campuschef Jochen Sauer zu Protokoll.