Barça-Präsident bestätigt: 250-Millionen-Angebot für Yamal

Ende Juni berichtete die ‚Mundo Deportivo‘ von einem 250 Millionen Euro schweren Angebot von Paris St. Germain für Lamine Yamal. Diese Meldung wurde gemeinhin eher in Zweifel gezogen – bewahrheitet sich nun aber doch.

Denn niemand Geringeres als Barça-Präsident Joan Laporta bestätigte nun im Interview mit der vereinseigenen Streaming-Plattform ‚Barça One‘: „Wir haben vor einem halben Jahr ein Angebot über 250 Millionen Euro für Lamine erhalten und es abgelehnt.“ Dass diese Offerte aus Paris kam, lässt der Klubboss zwar offen, liegt jedoch auf der Hand.

Nach der Offerte steigerte Yamal seinen Marktwert nochmals, wurde Europameister und startete auch hervorragend in die laufende Saison. Laporta darf sich in seiner Entscheidung, die Weltrekord-Summe abgelehnt zu haben, also bestätigt fühlen.