„Geht um Kleinigkeiten“: Flick kurz vor Bundestrainer-Job

Fast alles spricht mittlerweile dafür, dass Hansi Flick nach der EM Joachim Löw als Bundestrainer beerben wird. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der scheidende Coach des FC Bayern: „Klar ist, dass ich mit dem DFB gesprochen habe. Es müssen schon immer wieder Dinge geregelt werden. Da geht’s um Kleinigkeiten.“

Flick weiter: „Wenn es soweit ist, kann man die Dinge auch schnell verkünden.“ Laut ‚Sport1‘ erwartet Flick ein Dreijahresvertrag samt Jahresgehalt von fünf Millionen Euro. Denkbar, dass in der Zeit nach dem letzten Bundesliga-Spieltag am morgigen Samstag und vor EM-Start am 11. Juni die offizielle DFB-Mitteilung kommt. Interessierte Klubs wie der FC Barcelona, Juventus Turin und Tottenham Hotspur wären dann endgültig aus dem Rennen.

Flick war einst schon als Löws Assistent und DFB-Sportdirektor tätig. Der Vertrag des 56-Jährigen bei den Bayern wird nach zwei äußerst erfolgreichen Jahren mit sieben Titeln zum Saisonende aufgelöst. Vorausgegangen waren Unstimmigkeiten mit der Sportlichen Leitung um Hasan Salihamidzic.