Leverkusen: Alonso äußert sich zur Bundesliga

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso begründet seinen Wechsel in die Bundesliga. Im Interview mit ‚EL PAÍS‘ sagt der 41-Jährige, dass er seine Entscheidung auch von „seiner Zeit bei Bayern München abhängig gemacht hat“. Ein ausschlaggebender Grund war die Förderung junger Talente: „Die deutschen Vereine sind nicht gerade zimperlich, wenn es darum geht, jungen Spielern eine Chance zu geben. Ich habe es mit Nagelsmann in Hoffenheim, in Gladbach und auch in Dortmund gesehen. Dort konnte ich mich selbst sehen.“

Alonso wechselte während seiner aktiven Spielerkarriere im Sommer 2014 von Real Madrid zu den Bayern. Dort verbrachte er die letzten drei Jahre seiner erfolgreichen Karriere. In 79 Bundesligaspielen konnte der Spanier einen Eindruck von der Liga sammeln. „Das Tempo ist die ganze Zeit über sehr hoch. Wenn Sie den Übergang nicht kontrollieren, leiden Sie“, sagt Alsonso weiter, „in Spanien spielt man in mehr Zwischenräumen, in England sind die Räume je nach Gegner verkleinert, und hier ist es ein größerer Raum, umfangreicher, man bewegt sich von Raum zu Raum. Den Gegner so sehr zu dominieren ist sehr kompliziert, weil viele Mannschaften in die Offensive gehen.“

