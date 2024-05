Bemühungen um Leite: Leverkusen drückt aufs Gaspedal

Die Wege von Diogo Leite und Union Berlin könnten sich im Sommer trennen. Der Innenverteidiger ist einer der wenigen Lichtblicke im Kader der Köpenicker, deren schwache Saison sogar noch im Abstieg enden kann. Anderen Vereinen ist Leites Entwicklung derweil nicht verborgen geblieben.

Wie Sacha Tavolieri berichtet, intensiviert Bayer Leverkusen die Bemühungen um den 25-Jährigen. Der belgische Journalist nennt den frisch gekürten Deutschen Meister als derzeitigen Favoriten auf die Unterschrift des Linksfuß. Neben dem Bundesliga-Tabellenführer sollen weitere Klubs loses Interesse angemeldet haben.

Wettbewerbsübergreifend kam Leite in 38 Spielen für Union zum Einsatz, in der Champions League absolvierte er jede Partie über die volle Distanz. Erst im vergangenen Sommer blätterten die Berliner 7,5 Millionen Euro Ablöse hin, um Leite nach einer Leihsaison fest vom FC Porto zu verpflichten. Nun deutet sich der nächste Karriereschritt für den 1,90 Meter großen Abwehrspieler an.