Mainz wartet auf Martíns Entscheidung

Der FSV Mainz 05 will bald wissen, ob Linksverteidiger Aarón Martín seine Zukunft am Bruchweg sieht. „Es ist alles offen. Wir sind derzeit weder mit einem Verein in Verhandlung noch verhandeln wir mit Aaron über eine Vertragsverlängerung. Er muss eine Grundsatzentscheidung treffen: Will er lieber bei uns bleiben und verlängern, oder will er wechseln? Das wird sich sicherlich in der nächsten Zeit klären, darüber sind wir uns mit seinem Management einig“, erklärt Sportvorstand Christian Heidel laut ‚kicker‘.

Martíns Vertrag in Mainz läuft im nächstem Sommer aus. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 25-jährige Spanier in 31 Pflichtspielen für die 05er zum Einsatz.