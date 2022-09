Bochum entscheidet heute über Reis-Zukunft

Beim VfL Bochum steht die Entscheidung an, wie es mit Trainer Thomas Reis weitergehen soll. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, endeten mehrere Gesprächsrunden am Wochenende ergebnislos. Demnach soll am heutigen Montag die endgültige Entscheidung fallen.

„Reis ist schwer angezählt“, analysiert die Lokalzeitung. Ursächlich ist nicht nur der Rekord-Fehlstart mit null Punkten nach sechs Bundesliga-Spielen. Auch die öffentlich gewordenen Vertragsverhandlungen mit Schalke 04 gehen in die Bewertung mit ein. Mit Heiko Butscher, der aktuell die Bochumer U19 betreut, soll bereits ein Nachfolger Gewehr bei Fuß stehen.