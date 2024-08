Chelsea-Topstar Palmer vor bemerkenswerter Verlängerung

Mit dem Wechsel von Manchester City zum FC Chelsea ging die Karriere von Cole Palmer durch die Decke. Überragende 22 Ligatreffer und elf Vorlagen steuerte der englische Nationalspieler als einer der besten Offensivakteure der Premier League bei. In allen Wettbewerben zusammen sammelte der 22-Jährige nicht weniger als 40 Scorerpunkte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenig verwunderlich wollen die Blues auch in Zukunft noch viel Freude an Palmer haben und reagieren nun mit einer bemerkenswerten Verlängerung. Der ohnehin noch bis 2030 gültige Vertrag wird nach Information von ‚The Athletic‘ um drei weitere Jahre bis zum Sommer 2033 ausgedehnt – ein Neunjahresvertrag, den Palmer in Kürze unterschreiben wird.

Lese-Tipp

Félix-Poker: Das bietet Chelsea

Es ist ein beeindruckendes Commitment zwischen Palmer und Chelsea. Die Botschaft: Der sportlich angeschlagene Verein von der Londoner Stamford Bridge will aus einem komplett aufgeblähten Kader eine schlagkräftige Truppe um den EM-Finaltorschützen herum aufbauen. Auf lange Sicht sollen Palmer und Co. wieder Titel gewinnen.