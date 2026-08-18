Bayer reagiert auf Palacios-Angebot

Bayer 04 Leverkusen hat auch das zweite Angebot von Ipswich Town für Exequiel Palacios (27) abgelehnt. Laut dem ‚kicker‘ war das Angebot des Premier League-Aufsteigers nur geringfügig höher als das vorherige. Eine erste Offerte in Höhe von 20 Millionen Euro hatte Bayer 04 bereits vergangene Woche erhalten.

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Palacios selbst ist offen für einen Wechsel. Die beiden Klubs sind in puncto Ablöse allerdings noch weit voneinander entfernt. Bayer 04 möchte rund 40 Millionen Euro für den Weltmeister von 2022 haben.