Talent verlässt Bayern: Lazio vermeldet Ibrahimovic-Deal

Die Spatzen pfiffen es in den vergangenen Tagen bereits von den Dächern, nun ist es amtlich. Arijon Ibrahimovic setzt seine Karriere in der Serie A fort. Lazio Rom gibt die Verpflichtung des 19-Jährigen bekannt.

Zunächst wechselt Ibrahimovic auf Leihbasis vom FC Bayern zu den Laziali. Die Römer haben sich allerdings eine Kaufoption – dem Vernehmen nach bei acht Millionen Euro angesiedelt – für den gebürtigen Nürnberger gesichert. Per Rückkaufklausel in Höhe von 25 Millionen Euro sollen die Bayern im Gegenzug aber wieder auf Ibrahimovic zugreifen können.

Die Ankunft des Neuzugangs wurde auf den verschiedenen Kanälen von Lazio schon in der Nacht von Sonntag auf Montag propagiert. Jetzt haben beide Klubs den Wechsel auch offiziell als vollzogen gemeldet.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund verabschiedet den Youngster mit netten Worten: „Arijon ist ein junger Spieler mit einer großen Perspektive, der sich stetig weiterentwickelt. Er konnte bereits in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen in der Serie A sammeln und soll nun bei Lazio Rom die nächsten Schritte machen. Arijon spielt seit seiner Jugend beim FC Bayern: Spieler wie ihn wollen wir fördern, er gibt hier in jeder Einheit alles und braucht jetzt kontinuierlich Spielzeit auf Top-Niveau. Wir werden ihn weiter eng begleiten, weil er alles mitbringt.“