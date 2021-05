Arminia: Hoffnung bei Doan & Okugawa

Arminia Bielefeld könnte seine beiden japanischen Leihspieler Ritsu Doan und Masaya Okugawa halten. „Denkbar ist alles, schauen wir mal“‘, zitiert das ‚Westfalen-Blatt‘ Finanzchef Markus Rejek. Durch den am gestrigen Samstag geglückten Klassenerhalt kann der DSC nun die neue Bundesliga-Saison planen.

Der 22-jährige Rechtsaußen Doan ist von der PSV Eindhoven ausgeliehen und war mit fünf Toren und drei Assists einer der besten Arminen in der abgelaufenen Spielzeit. Okugawa, ebenfalls in der Offensive zu Hause, kam im Winter von RB Salzburg auf die Alm. In 13 Bundesliga-Spielen sammelte der 25-Jährige drei Scorerpunkte.