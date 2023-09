BVB - PSG: Die voraussichtlichen Aufstellungen

BVB

Die Schwarz-Gelben hätten in der Champions League keine härtere Gruppe erwischen können. Mit dem AC Mailand, Newcastle United und eben Paris St. Germain warten drei absolute Hochkaräter auf den deutschen Vizemeister.

Beim BVB weiß man zumindest schon um die Stärken des morgigen Gegners. „Wir müssen gewappnet sein, weil im Sturm in Dembele, Mbappé und Kolo Muani womöglich die drei schnellsten Stürmer in Europa auf uns warten“, so Sportdirektor Sebastian Kehl, der von dem Starensemble viel erwartet: „Jeder Spieler wird gewillt sein, sich im System, in der Mannschaft so zu präsentieren, dass er seine Qualität auf den Platz bekommt“.

Personell kann Trainer Edin Terzic im Grunde auf den gleichen Kader zurückgreifen wie gegen den SC Freiburg (4:2). Mit Giovanni Reyna (20) kehrt ein Langzeitverletzter zurück, Winterneuzugang Julien Duranville (17) fehlt dagegen noch.

PSG

Am Eiffelturm versucht man ein weiteres Mal, den ersten Champions League-Titel der Klubhistorie zu gewinnen. Der Mann, der das Wunder bewerkstelligen soll: Luis Enrique, der seit Anfang Juli die Trainingseinheiten an der Seine leitet.

Mit breiter Brust können der Spanier und seine Mannschaft allerdings nicht in die Partie gehen. Vergangenen Freitag verlor man im heimischen Prinzenpark mit 2:3 gegen den OGC Nizza. Generell verläuft die Ligue 1-Saison bislang nicht wie erwartet. Nach fünf Spieltagen liegen die Pariser auf dem fünften Platz, holten lediglich acht Punkte.

Dementsprechend weiß Innenverteidiger Marquinhos um die Bedeutung der morgigen Begegnung: „Morgen ist ein sehr wichtiges Spiel. Wir sind alle sehr motiviert.“ Taktisch wird Enrique aller Voraussicht nach auf ein 4-3-3 und zahlreiche namhafte Neuzugänge setzen – darunter die ehemaligen Bundesligaprofis Ousmane Dembélé (26), Lucas Hernández (27) und Randal Kolo Muani (24).