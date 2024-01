Kittel bald auf dem Markt?

Die Liaison zwischen Sonny Kittel und Rakow Czestochowa wird wohl vorzeitig enden. Der polnische Erstligist forciert nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ eine vorzeitige Trennung von dem 31-jährigen Mittelfeldspieler, der erst im Sommer ablösefrei vom Hamburger SV gekommen war.

Der Hintergrund sei die Spielphilosophie, in die Kittel nicht so richtig passe. Das Missverständnis solle beendet werden. Drei Treffer und eine Vorlage hat der schussstarke Rechtsfuß in elf Ligaspielen beigesteuert, zuletzt stand er zweimal in Folge nicht im Kader.