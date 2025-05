Podolski hat noch nicht genug

Lukas Podolski macht weiter. Wie sein Verein Górnik Zabrze mitteilt, hat der 39-Jährige seinen Vertrag beim polnischen Erstligisten um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. „Górnik und diese Region sind meine Heimat! Ich bin hier aufgewachsen und komme hier her. Hier werde ich meine Karriere beenden. Es war eine sehr schwierige Entscheidung für mich, aber irgendwann muss man Stopp sagen. Nur nicht jetzt“, so Podolski.

Damit wird der Offensivspieler, der seit 2021 bei Zabrze am Ball ist, auch mit 40 noch im Profifußball unterwegs sein. Die Verkündung seiner Verlängerung fand gestern im Stadion unmittelbar vor dem letzten Saisonspiel gegen Korona Kielce statt (1:1). In dieser Saison kommt Podolski auf 29 Pflichtspiele, in denen er fünf Tore erzielte und drei weitere vorlegen konnte.