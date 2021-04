Casteels: „Fühle mich sehr wohl hier“

Torhüter Koen Casteels (28) möchte auch zukünftig beim VfL Wolfsburg zwischen den Pfosten stehen. Angesprochen auf einen möglichen Wechsel in die spanische Liga oder in die Premier League erwidert der Belgier im Interview mit ‚Sport1‘: „Es ist nicht so, dass ich noch das absolute Ziel habe, da hin zu wechseln. Wenn es so sein sollte, dann müsste es eine richtige Verbesserung sein. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier in Wolfsburg und in der Bundesliga.“ Die ‚Daily Mail‘ berichtete im März, dass Tottenham Hotspur an Casteels interessiert ist.

„Ich sehe im Moment keinen großen Grund, da was zu ändern“, so der Nationalspieler weiter. Casteels steht bereits seit 2015 in Wolfsburg unter Vertrag. Zuvor hatte er ein halbes Jahr auf Leihbasis bei Werder Bremen gespielt. In dieser Saison stehen für ihn wettbewerbsübergreifend 35 Einsätze zu Buche. Sein Kontrakt in der Autostadt ist noch bis 2024 datiert. Mit den Wölfen rangiert er derzeit auf dem dritten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.