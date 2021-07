Kluivert vor Frankreich-Wechsel

Justin Kluivert setzt nach seiner abgelaufenen Leihe bei RB Leipzig seine Karriere offenbar in der Ligue 1 fort. Wie Fabrizio Romano berichtet, steht der 22-jährige Niederländer von der AS Rom vor dem Wechsel zu OGC Nizza. Die Gespräche zwischen beiden Klubs sollen sich in den Endzügen befinden.

In Leipzig konnte Kluivert sich nicht nachhaltig für einen dauerhaften Verbleib empfehlen. Vier Treffer und ein Assist in 27 Pflichtspielen konnte die RB-Verantwortlichen nicht davon überzeugen, die zwölf Millionen Euro teure Kaufoption für den Flügelspieler zu ziehen. An die Roma ist Kluivert noch bis 2023 gebunden.