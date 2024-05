Serie A-Klub jagt Sesko

Die Saison des AC Mailand verlief sportlich eher enttäuschend. In der Champions League schieden die Norditaliener bereits in der Gruppenphase aus, im italienischen Pokal war im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo Schluss und in der Liga musste man die Meisterfeier des Stadtrivalen Inter im eigenen Stadion miterleben. In der kommenden Saison soll alles anders werden.

Der Kader soll noch einmal gezielt verstärkt werden. Die oberste Priorität hat nach Informationen der ‚Gazzetta dello Sport‘ die Sturmposition. Olivier Giroud verlässt im Sommer den Verein in Richtung MLS und die Neuzugänge Luka Jovic (26) und Noah Okafor (23) konnten bisher nicht überzeugen. Beide kommen in der laufenden Saison bisher auf je sechs Saisontore. Ein echter Torjäger wird gesucht.

Ausstiegsklausel steigt weiter

Diesen haben die Rossoneri laut der Zeitung in der Bundesliga ausgemacht. Milan ist demnach bemüht, Benjamin Sesko (20) von RB Leipzig zu verpflichten und dabei einen neuen Ablöserekord zu stemmen. Der Slowene besitzt eine Ausstiegsklausel über mindestens 65 Millionen Euro, die durch leistungsbezogene Boni noch bis auf 75 Millionen steigen könnte. Die Italiener werden versuchen, den Preis noch etwas herunterzuhandeln.

Bei Milan soll Sesko mit seiner Größe (1,95 Meter) und seiner Durchschlagskraft in die Fußstapfen der berühmten Vorgänger Zlatan Ibrahimovic und Olivier Giroud treten. Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ ist der Verein dazu bereit, einen Großteil des Sommerbudgets in die neue Nummer Neun zu investieren. Seskos Gehalt entspreche den Parametern der Rossoneri. Milan möchte den Transfer durchziehen, bevor der Slowene zur Europameisterschaft fährt.