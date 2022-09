FC Bayern: Coman fehlt verletzt

Kingsley Coman wird dem FC Bayern in den kommenden Spielen nicht zur Verfügung stehen. Trainer Julian Nagelsmann teilte vor der Partie gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr) mit, dass sich der Flügelstürmer im Training eine „muskuläre Verletzung“ zugezogen hat.

„Im besten Fall ist es eine Zerrung, im schlechtesten Fall ein Muskelabriss. Ich gehe von einem Faserriss aus“, so Nagelsmann. Der 26-jährige Franzose befinde sich derzeit für weitere Untersuchungen „in der Röhre.“ Coman steht in dieser Saison bei vier Scorerpunkten (ein Tor, drei Assists) in fünf Pflichtspielen.