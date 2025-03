Eicher verlässt Heidenheim

Vitus Eicher wird dem 1. FC Heidenheim den Rücken kehren. Der Bundesligist vermeldet offiziell, dass sich die Wege im Sommer nach dann achteinhalb gemeinsamen Jahren trennen werden. Konkret wird der auslaufende Kontrakt des Schlussmanns nicht verlängert.

Eicher gehört seit 2017 dem Heidenheimer Torhüter-Gespann an, konnte sich aber nie den Posten als Nummer eins ergattern. „Nach solch einer langen und erfolgreichen Zusammenarbeit wie mit Vitus ist uns diese Entscheidung natürlich keineswegs leichtgefallen. Mit Blick auf die Zukunft haben wir sie aber so getroffen und dies Vitus bereits vor längerem in einem persönlichen Gespräch offen mitgeteilt“, erläutert Vorstandsboss Holger Sanwald die Entscheidung, dem 34-Jährigen kein neues Arbeitspapier anzubieten.