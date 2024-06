Dortmund schnappt sich Eintracht-Talent

Borussia Dortmund verstärkt die zweite Mannschaft mit einem Talent von Eintracht Frankfurt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wechselt Antonio Foti (20) von den Hessen zum BVB. Der zentrale Mittelfeldspieler möchte in der Dortmunder Reservemannschaft mehr Spielzeit erhalten und zeigen, dass er sich im Profibereich durchsetzen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Foti kam 2022 als bester Torjäger der U19 in die Frankfurter Profimannschaft, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Der Zyprer war in den vergangenen zwei Jahren an Hannover 96 verliehen. Dort kam er allerdings zuletzt kaum noch zum Einsatz. Insgesamt stand er in 19 Pflichtspielen für die Niedersachsen auf dem Platz. Dabei steuerte er ein Tor und zwei Vorlagen bei. Sein Vertrag in Frankfurt lief ursprünglich noch bis 2025.