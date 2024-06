48 Stunden bleiben: BVB muss Maatsen wohl ziehen lassen

Aston Villa schnappt Ian Maatsen (22) dem BVB vor der Nase weg. Mit dem FC Chelsea hat sich das Überraschungsteam der abgelaufenen Premier League-Saison auf eine Ablöse von 41 Millionen Euro geeinigt. Das heißt aber nicht automatisch, dass Maatsen auch zu den Villans wechseln wird.

Denn laut ‚Sky‘ bleiben den Dortmundern 48 Stunden, um das Angebot der Engländer zu toppen, zumal diese auch noch Maatsen selbst überzeugen müssen. Wirklich wahrscheinlich ist eine Gegenofferte allerdings nicht, denn die Schmerzgrenze der Schwarz-Gelben soll bei rund 25 Millionen Euro und somit deutlich zu niedrig liegen.

Allem Anschein nach ist Maatsen beim BVB also Geschichte. Dabei hätten beide Parteien nur zu gerne weiter zusammengearbeitet. Weil Chelsea mit Blick auf das englische Financial Fairplay aber auf möglichst hohe Transfer-Einnahmen angewiesen ist, muss sich die Borussia wohl anderen Personalien widmen. Ein Kandidat an der Strobelallee ist Ferdi Kadioglu (24/Fenerbahce).