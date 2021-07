Bayer-Talent Onur zieht es in die Türkei

Samed Onur verlässt Bayer 04 Leverkusen ablösefrei und heuert bei Fatih Karagümrük an. Der türkische Erstligist verkündet die Verpflichtung des Linksaußen offiziell. Über die Vertragslaufzeit macht der Klub keine Angaben.

Der 18-jährige Offensivspieler war 2012 von Fortuna Düsseldorf in die Jugend der Werkself gewechselt und feierte in der abgelaufen Saison sein Profidebüt. Im Europa League-Gruppenspiel gegen Slavia Prag kam Onur zu einem 28-minütigen Kurzeinsatz. Nun folgt der Wechsel in die Süper Lig.